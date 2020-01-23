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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс вышла в третий круг Australian Open

Казахстанка Зарина Дияс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В матче второго раунда Дияс, занимающая 73-е место в мировом рейтинге, встречалась с 58-й ракеткой мира Анной Блинковой из России. Встреча, продолжавшаяся два часа и 12 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

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Отметим, что это была вторая встреча теннисисток за месяц. В начале января Дияс обыграла Блинкову на пути в четвертьфинал турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Счет в личном противостоянии стал 4−1 в пользу казахстанки.

За выход в четвертый круг Australian Open 26-летняя Дияс встретится с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Арина Родионова (Австралия).

Напомним, на старте турнира Дияс обыграла 24-ю ракетку мира из США Аманду Анисимову со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Ранее в третий круг Australian Open пробилась и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия).

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