Зарина Дияс вышла в третий круг Australian Open

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В матче второго раунда Дияс, занимающая 73-е место в мировом рейтинге, встречалась с 58-й ракеткой мира Анной Блинковой из России. Встреча, продолжавшаяся два часа и 12 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

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Отметим, что это была вторая встреча теннисисток за месяц. В начале января Дияс обыграла Блинкову на пути в четвертьфинал турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Счет в личном противостоянии стал 4−1 в пользу казахстанки.

За выход в четвертый круг Australian Open 26-летняя Дияс встретится с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Арина Родионова (Австралия).

Напомним, на старте турнира Дияс обыграла 24-ю ракетку мира из США Аманду Анисимову со счетом 6:3, 4:6, 6:3.