Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Детройт Ред Уингз
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
43
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22.01
Манчестер Юнайтед
Бернли
02
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
11:02 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов проиграл в 1/32 финала Australian Open

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в 1/32 финала белорус, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, уступил седьмой ракетке планеты Александру Звереву из Германии в трех сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 5:7.

Читайте также
Егор Герасимов вышел в 1/32 финала Australian Open, Илья Ивашко уступил Кевину Андерсону на решающем тай-брейке

В первой партии, длившейся почти час, Егор Герасимов вел со счетом 6:5, но уступил на тай-брейке. В третьем сете белорус уступал 2:5, затем догнал соперника — 5:5, но потом проиграл два гейма подряд и завершил выступление. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В первом раунде Егор Герасимов одолел в пятисетовом поединке норвежского теннисиста Каспера Рууда (48) — 6:3, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6.

На старте соревнований женских пар белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американско-чешским тандемом Катрин Беллис / Маркета Вондроушова. Белорусско-словацкая пара Александра Саснович / Виктория Кужмова уже вышла во второй раунд, победив австралийский дуэт Александра Бозович / Амбер Маршалл — 6:2, 4:6, 6:3.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Анастасия Волочкова впечатлила Instagram совместным снимком с дочерью
Рекорд в «сарае». Старт ЧЕ запомнился успехом фигуристов из РФ
Слуцкий поиронизировал над болельщиком за комментарий в соцсети
Кокляев: Могу посоветовать Саше Емельяненко только молиться
Отстранен глава Международной федерации тяжелой атлетики
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
РФС не получал обращений от Кокорина по вопросу аренды в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь