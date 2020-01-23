Егор Герасимов проиграл в 1/32 финала Australian Open
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/32 финала белорус, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, уступил седьмой ракетке планеты Александру Звереву из Германии в трех сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 5:7.
В первой партии, длившейся почти час, Егор Герасимов вел со счетом 6:5, но уступил на
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