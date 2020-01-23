Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

В 2020 году Рублев выиграл уже два турнира. Всего за карьеру на его счету четыре титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.