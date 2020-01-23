Павлюченкова в третьем круге Australian Open сыграет со второй ракеткой мира

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу 28-летней россиянки. Ранее спортсменки не встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA, 23-летняя Таунсенд — 79-е.

В третьем раунде Павлюченкова сыграет со второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Россиянка дважды в карьере доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019). Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Лучшим результатом Таунсенд на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США прошлого года.