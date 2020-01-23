Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки. 34-летняя Кузнецова находится на 53-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 28-летняя Джорджи — на 102-м. В третьем круге итальянка сыграет с немкой Ангелик Кербер (18-е место в рейтинге WTA).