Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки. 34-летняя Кузнецова находится на 53-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 28-летняя Джорджи — на 102-м. В третьем круге итальянка сыграет с немкой Ангелик Кербер (18-е место в рейтинге WTA).
Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004). Лучшим результатом Кузнецовой на Открытом чемпионате Австралии является выход в ¼ финала (2005, 2009, 2013).
Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.