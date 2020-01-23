Соболенко и Мертенс вышли в 1/16 финала парного разряда Australian Open

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Сегодня в матче 1/32 финала белорусско-бельгийская пара обыграла американско-чешский тандем Катрин Беллис / Маркета Вондроушова — 3:6, 6:3, 6:3.

Следующими соперницами Арины Соболенко и Элизе Корне будут австралийские теннисистки Арина Родионова и Джейми Форлис.

Белоруска Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова победили на старте австралийский дуэт Александра Бозович / Амбер Маршалл (6:2, 4:6, 6:3), а в 1/16 финала встретятся с победителем матча между казахстанской парой Зарина Дияс / Елена Рыбакина и французским тандемом Ализе Корне / Фиона Ферро.

Ранее Арина Соболенко и Александра Саснович завершили выступление в одиночном разряде, проиграв свои стартовые поединки.

Сегодня во втором раунде мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл представителю Германии Александру Звереву (6:7, 4:6, 5:7). В первом раунде Егор Герасимов одолел в пятисетовом поединке норвежского теннисиста Каспера Рууда (6:3, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6).