Казахстанка Путинцева выиграла второй матч на Australian Open и вышла на третью ракетку мира

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 23 января, в Мельбурне и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:5.

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Теннисистки провели на корте два часа и 38 минут.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева идет на 38-м месте, а ее ровесница Коллинз на 25-м. На турнире казахстанка стартовала с победы над Се Шувэй из Китайского Тайпея.

В третьем круге Australian Open Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира Симоной Халеп. Во втором раунде румынка обыграла британку Хэрриет Дарт — 6:2, 6:4.