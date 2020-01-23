Казахстанка Путинцева выиграла второй матч на Australian Open и вышла на третью ракетку мира

Игра проходила сегодня, 23 января, в Мельбурне и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:5.
Теннисистки провели на корте два часа и 38 минут.
В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева идет на 38-м месте, а ее ровесница Коллинз на 25-м. На турнире казахстанка стартовала с победы над Се Шувэй из Китайского Тайпея.
В третьем круге Australian Open Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира Симоной Халеп. Во втором раунде румынка обыграла британку Хэрриет Дарт — 6:2, 6:4.
Отметим, что в женской сетке Australian Open-2020 Казахстан пока идет без потерь: до Путинцевой в третий круг пробились Зарина Дияс и Елена Рыбакина.