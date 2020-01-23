Карен Хачанов пробился в третий раунд Australian Open

Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу 23-летнего россиянина. Теннисисты провели на корте более четырех с половиной часов. Ранее Хачанов и Имер не встречались. Россиянин занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 21-летний швед — 78-е.

Лучший результат Хачанова на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 2019 года. На Australian Open россиянин ни разу не проходил дальше третьего раунда. В его активе четыре титула ATP, в том числе один на турнире серии «Мастерс». Имер — дебютант Australian Open.