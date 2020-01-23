Дияс, Путинцева и Рыбакина переписали историю казахстанского тенниса
Впервые в истории тенниса сразу три представительницы Казахстана пробились в третий круг одиночного разряда на турнире «Большого шлема», сообщает
Впервые в истории тенниса сразу три представительницы Казахстана пробились в третий круг одиночного разряда на турнире «Большого шлема», сообщает
Это случилось на Australian Open, а достижение установили Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Вчера, 23 января, Рыбакина победила бельгийку Гретье Миннен, а сегодня Дияс обыграла россиянку Анну Блинкову, а Путинцева взяла верх над американской Даниэль Коллинз.
В третьем круге Рыбакина завтра, 24 января, в 06:00 утра по времени