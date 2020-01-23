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17:58 (мск), источник: Vesti.kz

Дияс, Путинцева и Рыбакина переписали историю казахстанского тенниса

Впервые в истории тенниса сразу три представительницы Казахстана пробились в третий круг одиночного разряда на турнире «Большого шлема», сообщает пресс-служба КТФ.

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Источник: Reuters

Это случилось на Australian Open, а достижение установили Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Вчера, 23 января, Рыбакина победила бельгийку Гретье Миннен, а сегодня Дияс обыграла россиянку Анну Блинкову, а Путинцева взяла верх над американской Даниэль Коллинз.

В третьем круге Рыбакина завтра, 24 января, в 06:00 утра по времени Нур-Султана встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии, Путинцева 25 января сыграет с румынкой Симоной Халеп, идущей третьей в рейтинге WTA, а Дияс в тот же день — с голландской Кики Бертенс, занимающей десятое место.

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