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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшая теннисистка мира выбила первую ракетку Казахстана с Australian Open-2020

Казахстанка Елена Рыбакина не смогла пройти первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Встреча, которая продолжалась один час и 19 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу австралийской теннисистки. Таким образом, Рыбакина завершила участие на Australian Open в одиночном разряде, но при этом она продолжает выступление в парных соревнованиях, где будет играть вместе с другой казахстанской теннисисткой Зариной Дияс.

Стоит отметить, что 20-летняя Рыбакина занимает 26-е место в рейтинге WTA, а 23-летняя Барти является первой ракеткой мира. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Следующей соперницей Барти станет победительница матча между американкой Элисон Риске (19-я в рейтинге WTA) и немкой Юлией Гергес (39-я).

Напомним, в первом круге Australian Open Рыбакина в двух партиях взяла верх над Бернардой Перой из США со счетом 6:3, 6:2, а затем разобралась с бельгийкой Гретье Миннен — 6:3, 6:4. Лучшим достижением казахстанки на первом турнире «Большого шлема» в году теперь является выход в третий круг соревнований.

Перед стартом Australian Open казахстанская теннисистка выиграла второй в карьере турнир WTA — он проходил в австралийском Хобарте. Благодаря этому она стала первой ракеткой Казахстана и впервые приблизилась вплотную к ТОП-25 сильнейших теннисисток мира.

В одиночном разряде от Казахстана продолжают участие Зарина Дияс, которая в третьем раунде встретится с Кики Бертенс из Нидерландов, и Юлия Путинцева (за выход в четвертый круг сыграет с третьей ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии).

Благодаря выходу в третий круг девушки переписали историю казахстанского тенниса. А вот в мужском одиночном разряде Казахстан остался без представителей после проигрышей Александра Бублика и Михаила Кукушкина.

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