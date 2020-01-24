Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира ранее объявила, что зачехлит ракетку после Открытого чемпионата Австралии. 24 января она проиграла в третьем круге турнира представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:3, 5:7. В 2018 году Возняцки выиграла Australia Open, обыграв в финале румынку Симону Халеп.