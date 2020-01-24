Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру
Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает Reuters.
Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает Reuters.
Бывшая первая ракетка мира ранее объявила, что зачехлит ракетку после Открытого чемпионата Австралии. 24 января она проиграла в третьем круге турнира представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:3, 5:7. В 2018 году Возняцки выиграла Australia Open, обыграв в финале румынку Симону Халеп.
Возняцки выступала на профессиональном уровне с 2005 года.