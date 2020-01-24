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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру

Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AP 2020

Бывшая первая ракетка мира ранее объявила, что зачехлит ракетку после Открытого чемпионата Австралии. 24 января она проиграла в третьем круге турнира представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:3, 5:7. В 2018 году Возняцки выиграла Australia Open, обыграв в финале румынку Симону Халеп.

Возняцки выступала на профессиональном уровне с 2005 года.

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