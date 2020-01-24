Первая ракетка России Александрова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Источник: РИА "Новости"

В матче третьего раунда россиянка, которая имеет на турнире 25-й номер посева, уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 1:6, 2:6. 25-летняя Александрова является первой ракеткой России, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 28-е место. 29-летняя Квитова располагается на восьмой позиции.

В следующем круге Квитова, посеянная под седьмым номером на турнире, сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (22) и американкой Мэдисон Киз (10). Их матч пройдет позднее в пятницу.

Александрова четвертый раз в карьере выступала на Открытом чемпионате Австралии. Выйдя в третий круг, она показала свой лучший результат на турнире. Квитова является финалисткой прошлогоднего розыгрыша. В решающей встрече она уступила японке Наоми Осаке.