Серена Уильямс завершила выступление на Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5 в пользу китайской теннисистки, посеянной на турнире под 27-м номером. Уильямс имела восьмой номер посева. Американка и китаянка провели вторую очную встречу. Теперь счет в их противостоянии равный — 1−1.

В четвертом круге 28-летняя Ван Цян сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая ранее победила бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. Спортсменка показала свой лучший результат в карьере на Australian Open, выйдя в четвертый раунд. Ранее она останавливалась на стадии третьего круга в 2019 году.