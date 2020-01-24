Казахстанки Дияс и Рыбакина стартовали с победы на Australian Open-2020 в паре

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В первом круге казахстанские теннисистки встречались с французской парой Ализе Корне — Фиона Ферро и обыграли ее со счетом 6:4, 6:7 (1:7), 7:6 (10:5). Матч продолжался два часа и 25 минут.

Следующими соперницами Дияс и Рыбакиной будут Александра Саснович из Беларуси и Виктория Кужмова из Словакии.

Напомним, Рыбакина, Дияс, а также Юлия Путинцева пробились в третий круг Australian Open в одиночном разряде и переписали историю казахстанского тенниса. Первая ракетка Казахстана уже сыграла свой матч на этой стадии, где уступила лучшей теннисистке мира Эшли Барти из Австралии.

Дияс предстоит сыграть с Кики Бертенс из Нидерландов, а Путинцева встретится с третьей ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.