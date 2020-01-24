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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв Нисиоку

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Источник: РИА "Новости"

В третьем круге Джокович, посеянный под 2-м номером, обыграл японца Ёсихито Нисиоку — 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Следующим соперником Джоковича, который является действующим победителем турнира, станет аргентинец Диего Шварцман (14-й номер посева), в своем матче третьего круга за 2 часа 13 минут обыгравший серба Душана Лайовича (24) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

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