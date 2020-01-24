Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв Нисиоку

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв Нисиоку

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.