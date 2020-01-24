Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв Нисиоку
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге Джокович, посеянный под 2-м номером, обыграл японца Ёсихито Нисиоку — 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Следующим соперником Джоковича, который является действующим победителем турнира, станет аргентинец Диего Шварцман (14-й номер посева), в своем матче третьего круга за 2 часа 13 минут обыгравший серба Душана Лайовича (24) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).