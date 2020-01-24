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12:53 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс одержали вторую победу в парном разряде открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/16 финала белорусско-бельгийский тандем уверенно переиграл в двух партиях австралийский дуэт Арина Родионова и Джейми Форлис — 6:2, 7:5.

В первом раунде Арина Соболенко и Элизе Мертенс обыграли американо-чешский тандем Катрин Беллис / Маркета Вондроушова (3:6, 6:3, 6:3). В матче за выход в четвертьфинал белоруска и бельгийка будут играть с победителем встречи между американо-российской парой Элисон Риск / Вероника Кудерметова и эстонско-люксембургским дуэтом Анетт Контавейт / Мэнди Минелла.

Белоруска Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова в матче 1/16 финала встретятся с казахстанской парой Зарина Дияс / Елена Рыбакина. -0-

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