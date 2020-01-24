Гауфф повторила достижение Хингис 24-летней давности
Американка Кори Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, сообщается в «твиттере» Gracenote Gold.
Американка Кори Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, сообщается в «твиттере» Gracenote Gold.
В последний раз это удалось представительнице Швейцарии Мартине Хингис в 1996 году.
В третьем раунде Кори победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Чжан Шуай (Китай).
В прошлом году Кори впервые в карьере дошла до четвёртого круга на турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. В минувшем сезоне она также выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце.