Путинцева проиграла третьей ракетке мира и выбыла с Australian Open

Путинцева проиграла третьей ракетке мира и выбыла с Australian Open

За выход в 1/8 финала казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии на Australian Open в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.