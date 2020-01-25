Путинцева проиграла третьей ракетке мира и выбыла с Australian Open
За выход в 1/8 финала казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии на Australian Open в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За выход в 1/8 финала казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии на Australian Open в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч третьего круга (длился час и 19 минут) завершился в пользу Халеп — 6:1, 6:4.
Во втором круге Путинцева победила Даниэль Коллинз из США со счетом 6:4, 2:6, 7:5, а в первом оказалась сильнее Се Шувэй из Китайского Тайпея — 6:1, 6:3.
Отметим, ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).