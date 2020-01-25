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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева проиграла третьей ракетке мира и выбыла с Australian Open

За выход в 1/8 финала казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии на Australian Open в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Матч третьего круга (длился час и 19 минут) завершился в пользу Халеп — 6:1, 6:4.

Во втором круге Путинцева победила Даниэль Коллинз из США со счетом 6:4, 2:6, 7:5, а в первом оказалась сильнее Се Шувэй из Китайского Тайпея — 6:1, 6:3.

Отметим, ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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