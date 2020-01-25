Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.
Надаль в третьем раунде победил своего соотечественника Пабло
Соперником испанца в четвертом круге будет победитель матча между россиянином Кареном Хачановым (16) и австралийцем Ником Кирьосом (23).