Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии

Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.