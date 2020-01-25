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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Надаль в третьем раунде победил своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (27-й сеяный) со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

Соперником испанца в четвертом круге будет победитель матча между россиянином Кареном Хачановым (16) и австралийцем Ником Кирьосом (23).

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