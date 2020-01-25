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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывшая 69-я ракетка мира Жоау Соуза пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Бразильский теннисист Жоау Соуза получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

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Ему придётся заплатить штраф в размере $ 200 тыс. Об этом сообщает сайт Tennis Integrity Unit (TIU).

Расследование установило, что с 2015 по 2019 год спортсмен провёл ряд договорных матчей на «челленджерах» и «фьючерсах» в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Соузу признали виновным в том, что он склонял других игроков к участию в «договорняках» и избавлялся от улик.

8 апреля 2019 года уже сообщалось о дисквалификации Соузы, но на следующий день её отменили. Отмечалось, что бразилец не получил никакого уведомления на электронную почту. Кроме того, представители TIU игнорировали все вопросы журналистов.

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