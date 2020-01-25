Бывшая 69-я ракетка мира Жоау Соуза пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Ему придётся заплатить штраф в размере $ 200 тыс. Об этом сообщает сайт Tennis Integrity Unit (TIU).

Расследование установило, что с 2015 по 2019 год спортсмен провёл ряд договорных матчей на «челленджерах» и «фьючерсах» в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Соузу признали виновным в том, что он склонял других игроков к участию в «договорняках» и избавлялся от улик.