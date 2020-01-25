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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс уступила десятой ракетке мира на Australian Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла голландке Кики Бертенс в третьем круге Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра проходила сегодня, 25 января, в Мельбурне и завершилась со счетом 2:6, 6:7. Теннисистки провели на корте один час и 37 минут.

В рейтинге WTA 26-летняя Дияс идет на 73-м месте, а 28-летняя Бертенс занимает десятую строчку. В личных встречах счет стал равным — 1:1.

Таким образом, все казахстанки завершили выступление в одиночном разряде Australian Open. Ранее Юлия Путинцева уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии, а Елена Рыбакина проиграла лидеру рейтинга WTA Эшли Барти из Австралии.

Отметим, что на Australian Open-2020 Казахстан добился исторического достижения — впервые на турнирах «Большого шлема» в третьем круге сыграли сразу три представительницы страны.

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