Зарина Дияс уступила десятой ракетке мира на Australian Open

Источник: Reuters

Игра проходила сегодня, 25 января, в Мельбурне и завершилась со счетом 2:6, 6:7. Теннисистки провели на корте один час и 37 минут.

В рейтинге WTA 26-летняя Дияс идет на 73-м месте, а 28-летняя Бертенс занимает десятую строчку. В личных встречах счет стал равным — 1:1.

Таким образом, все казахстанки завершили выступление в одиночном разряде Australian Open. Ранее Юлия Путинцева уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии, а Елена Рыбакина проиграла лидеру рейтинга WTA Эшли Барти из Австралии.