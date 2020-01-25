Хачанов завершил борьбу на Australian Open, проиграв в пяти сетах Кирьосу
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
В фантастическом по напряжению матче третьего круга он уступил хозяину кортов Нику Кирьосу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 4 часа 24 минуты.
В 1/8 финала Australian Open Кирьос сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Ранее испанец в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4 уверенно переиграл соотечественника Пабло
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.