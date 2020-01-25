Россияне близки к четвертьфиналу АО. Рублёв и Медведев рвутся навстречу друг другу

Источник: РИА "Новости"

Павлюченкова выбила вторую ракетку мира

Шестой день Открытого чемпионата Австралии принёс российским болельщикам немало поводов для радости. Первый из них стал самым неожиданным — Анастасия Павлюченкова преподнесла сенсацию, победив вторую ракетку мира Каролину Плишкову на двух тай-брейках! Объективно говоря, ничто не предвещало такого результата. Чешка начала сезон с титула в Брисбене, а россиянка на предшествовавших Australian Open турнирах проиграла два матча из трёх. В Мельбурне Каролина тоже стартовала достаточно уверенно, а Анастасия в предыдущем раунде мучилась с Тэйлор Таунсенд. Наконец, чешка вела по личным встречам со счётом 6−0, проиграв Павлюченковой лишь один сет — да и тот на траве, а на харде все партии оставались за Каролиной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в этом матче Анастасия сыграла по-настоящему здорово. Возможно, сказываются плоды работы с новым тренером Сэмом Сьюмиком, который в прежние годы выводил на вершину Викторию Азаренко и Гарбинье Мугурусу. Несмотря на 11 двойных ошибок, она не давала сопернице слишком часто цепляться за свою подачу (каждая сделала всего по два брейка), а главное — играла активно, владея инициативой и ведя розыгрыши. Борьба в обоих сетах была нешуточной, каждый продлился больше часа и мог повернуться в любую сторону, но Павлюченкова выстояла и взяла большую часть ключевых мячей. За выход в четвертьфинал она сразится с Анжеликой Кербер, которая в трёх сетах обыграла Камилу Джорджи.

«Не знаю, что сказать. Ещё не отошла от матча. По-прежнему сосредоточена на следующем моменте. Впервые победить Каролину — это фантастика. Мне нравится играть в Австралии. С этой страной у меня связаны хорошие воспоминания. Люблю жару, хотя все говорят: “Ты из России, и тебе должна нравиться холодная погода”. Нет! Ненавижу мороз. Здесь, в Австралии, мне нравится, чувствую себя комфортно», — рассказала Павлюченкова.

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Рублёв переломил ход матча с Гоффеном

В мужском турнире главную победу из россиян в этот день одержал Андрей Рублёв. У него был весьма непростой оппонент — бельгиец Давид Гоффен. Опытный, играющий в достаточно умный теннис, пробивающий неудобно для соперников. Гоффен недостаточно стабилен (например, на ATP Cup в начале сезона уступил Даниэлю Эвансу, а затем победил Рафаэля Надаля), но когда ловит свою игру, справиться с ним непросто. Правда, предыдущий матч он провёл не слишком убедительно — ведя 2−0 по сетам у Пьер-Юга Эрбера, одержал победу только в решающей партии, сделал дюжину двойных ошибок и 8 раз проиграл свою подачу.

При этом отдавать подачу Рублёву Гоффен не спешил. Давид взял первую партию с двумя брейками и повёл с брейком во второй, добравшись до подачи на сет. Ситуация выглядела не то чтобы безнадёжной, но точно не радостной — однако бельгиец провалил эту подачу, Андрей сделал брейк под ноль, а затем взял верх на тай-брейке! Третья партия опять началась с брейка Давида, но Андрей уже явно вошёл в матч, заиграл активнее и переломил ход борьбы. Он сумел дважды взять подачу соперника, а в четвёртой партии снова выиграл тай-брейк.

При этом концовка получилась немного нервной — 6:0 на тай-брейке превратились в 6:4, и атаковал на пятом матчболе Рублёв неуверенно, но Гоффен послал мяч в аут.

«С уверенностью всё в порядке, но иногда дело не в ней. Сегодня я подавал не так удачно, как в матче второго круга, и это давило на меня психологически. И тут важно было правильно отреагировать, концентрироваться только на позитиве и отметать негатив. В теннисе это самое главное. В первых двух сетах я подарил много розыгрышей Гоффену на его подаче. В какой-то момент пришлось сказать себе: “Ок. Пускай у него идёт игра, и он сегодня лучше. Но я не могу этого принять. Мне нужно не проявлять эмоции, а продолжать бороться и оставаться в позитивном настроении. Может случиться, что я смогу перевернуть игру”», — охарактеризовал Рублёв свой настрой по ходу матча.

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Медведев победил на классе

Кто выиграл без проблем — так это Даниил Медведев. Первая ракетка России постепенно приучает болельщиков к тому, что проходит более слабых оппонентов на классе. В концовке прошлого года был срыв, когда у Даниила просто, что называется, закончился бензин, но с началом этого сезона он снова вошёл в свой ритм. Ещё в декабре выиграл выставочный турнир в Абу-Даби, на ATP Cup в начале января победил четверых соперников и уступил только Новаку Джоковичу, который в итоге привёл Сербию к трофею, а теперь вышел в 4-й круг Открытого чемпионата Австралии, отдав соперникам всего одну партию — Фрэнсису Тиафо на старте турнира. Жеребьёвка сложилась так, что оппоненты по второму и третьему кругу у него были попроще, чем Тиафо, и с ними он разобрался быстрее. На матч третьего раунда с Алексеем Попыриным, выступающим за Австралию, ушло меньше двух часов. Даниил мало ошибался, позволил Алексею заработать лишь один брейк-пойнт, который уверенно отыграл, и легко победил. Дальше его ждёт Стэн Вавринка, а Андрей Рублёв сыграет с Александром Зверевым. В случае побед россияне встретятся друг с другом.

Артём Тайманов