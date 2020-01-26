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10:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: AFP 2020

Джокович, посеянный под 2-м номером, в четвертом круге нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману (14-й номер посева) — 6:3, 6:4, 6:4. На корте соперники провели 2 часа 6 минут.

В четвертьфинале Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем (32).

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