Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Джокович, посеянный под 2-м номером, в четвертом круге нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману (14-й номер посева) — 6:3, 6:4, 6:4. На корте соперники провели 2 часа 6 минут.
В четвертьфинале Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем (32).