Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в ¼ финала Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу 23-летней австралийки (первая сеяная турнира), 29-летняя Риск имела 18-й номер посева. Всего теннисистки провели третий очный матч, Барти одержала первую победу. Последняя очная встреча завершилась победой американки в четвертом раунде Уимблдона в июле прошлого года.

Барти занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе восемь титулов под эгидой организации, в этом сезоне она стала победительницей турнира в австралийской Аделаиде. На турнирах серии Большого шлема она побеждала на Открытом чемпионате Франции в прошлом году, на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Риск располагается на 19-й строчке рейтинга, в ее активе две победы на турнирах WTA.