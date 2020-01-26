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13:08 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в ¼ финала Australian Open

ТАСС, 26 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла американку Элисон Риск в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу 23-летней австралийки (первая сеяная турнира), 29-летняя Риск имела 18-й номер посева. Всего теннисистки провели третий очный матч, Барти одержала первую победу. Последняя очная встреча завершилась победой американки в четвертом раунде Уимблдона в июле прошлого года.

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В четвертьфинале Барти встретится с прошлогодней финалисткой Открытого чемпионата Австралии чешкой Петрой Квитовой (7), которая ранее в воскресенье в трех сетах обыграла греческую теннисистку Марию Саккари. Матч пройдет 28 января.

Барти занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе восемь титулов под эгидой организации, в этом сезоне она стала победительницей турнира в австралийской Аделаиде. На турнирах серии Большого шлема она побеждала на Открытом чемпионате Франции в прошлом году, на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Риск располагается на 19-й строчке рейтинга, в ее активе две победы на турнирах WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. В прошлом году Открытый чемпионат Австралии выиграла японка Наоми Осака.

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