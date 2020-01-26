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17:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерер переборол неуверенность и Фучовича и вышел в четвертьфинал

Роджера попробует остановить американец по имени Теннис.

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Источник: AFP 2020

Australian Open. Одиночный разряд. Мужчины. Четвертый круг

  • Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
  • Теннис Сандгрен (США) — Фабио Фонини (Италия, 12) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

В воскресенье на Открытом чемпионате Австралии обошлось без сводящих с ума триллеров, не было и матчей россиян, но рассказать все равно есть о чем. И главным образом — о матче Роджера Федерера. После фантастического пятисетовика с Джоном Миллманом он оправился не вполне, поэтому стартовал в матче с Мартоном Фучовичем довольно медленно. Но затем вошел в игру и решил все проблемы уверенно.

Взявшийся за голову

Мартон Фучович — человек абсолютно не звездный, он почти не дает пресс-конференций, за ним не бегают с камерой журналисты. Но его история все равно достойна внимания: в 2010 году он выиграл юношеский Уимблдон и наряду с Григором Димитровым и некоторыми другими считался очень перспективным теннисистом. Но прорыв он сделать не мог вообще никак. К 23 годам он продолжал играть челленджеры и болтаться во второй сотне. Пока не бросил кутить по клубам и вечеринкам.

— Я стоял где-то 250-м в рейтинге, я боролся, в том числе, с самим собой — раньше я был плохим парнем, много ходил на вечеринки с друзьями и мало внимания уделял теннису. Однажды сломал мизинец и не мог играть два месяца, после этого и набил себе на руке татуировку с фразой «Прости мне мои грехи». Это — обращение к теннису, — сказал Фучович в прошлом году на турнире в Санкт-Петербурге.

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Сейчас Мартон — очень крепкий середняк, для победы над которым топовым игрокам нужно крепко постараться. У него нет ударов, чтобы стабильно стоять в топ-10, но за счет самоотдачи и старание 27-летний венгр может много кого пройти. В том числе, на этом турнире он разгромил молодежь: Дениса Шаповалова, Янника Синнера и Томми Пола. Никому из них не оставил ни шанса, хотя ни в одном из матчей не считался фаворитом. Разве что с Полом.

Против Федерера у Фучиовича шансы были бы только в одном случае: если бы Роджер вышел неготовым после пятничного триллера с Миллманом. Все-таки, швейцарцу уже 38, восстанавливаться ему стало тяжелее, чем раньше.

Как только, так сразу

Встреча началась очень оптимистично для венгерских болельщиков и тех, кто в любом матче желает поражения Федереру. А таких очень много. Фучович показал, за счет чего он так легко дошел до четвертого круга — уверенная игра на задней линии, стабильность, качественная оборона. Пока это все получалось, Роджеру было тяжело. Он сам явно растерял уверенность в матче с Миллманом. Он там вообще почти ничего не мог забить справа, и эта проблема продолжилась в первом сете сегодня.

Необычный турнир мы смотрим: на нем Федерер лучше бьет бекхэнд, чем форхэнд. С Фучовичем в первом сете он справа играл очень неуверенно, не вкладывался, ошибался. У сетки тоже были грубые ошибки. В итоге венгр забрал первый сет 6:4 абсолютно заслуженно.

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Но все изменилось в начале второй партии, когда Фучович допустил детскую ошибку у сетки и подарил швейцарцу брейк. С этого момента движение в матче стало односторонним. Причем, нельзя сказать, что Федерер заиграл безупречно. Он заиграл свободнее, но ошибки не ушли. Он проиграл за три сета всего пять геймов, но один из них — на своей подаче. И шансов Фучовичу давал очень много. Просто Мартон ничего не брал. Ошибался в ключевые моменты, пропускал мячи, которые мог легко играть. Возможно, Фучович просто не справился с Роджером у себя в голове. Так-то ничего особенного Маэстро не показал. То есть, были, как обычно невероятные прострелы слева по линии, но общий уровень был такой, что завязывать борьбу игрок уровня Фучовича был обязан. Не получилось.

Теннис против Тенниса

Дальше Федерера ждет американец Теннис Сандгрен. Этот американец два года назад уже доходил здесь до четвертьфинала, но других успехов он вообще в теннисе не достигал. Он умеет неплохо играть на «Шлемах», но по ходу сезона его, как-правило, не видно. Он в основном играет челленджеры и мелкие турниры ATP у себя на родине в США.

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Выглядит Сангдрен как заводской работяга, вышедший прогуляться до бара: тяжелый, коренастый, небритый, ужасно одетый. Но в теннис играет хорошо. Иногда даже шедевры выдает настоящие. Талантливого, но скандального итальянца Фабио Фонини он прошел в четырех сетах, показал вполне зрелый и качественный теннис. Плоско бьет с обеих рук, может забить, неплохо играет у сетки, делает много эйсов. Отличный в целом теннисист, когда набирает форму.

Но для Роджера Федерера — это просто соперник мечты. Играть в четвертьфинале с 100-й ракеткой мира — об этом сложно было даже мечтать. Ясно, что находящийся в добром здравии и хорошем расположении духа Роджер этот матч не проиграет. Но если швейцарец засомневается в себе, как было с Миллманом, то может быть наказан моментально.

Михаил Потапов

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