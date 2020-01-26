Федерер переборол неуверенность и Фучовича и вышел в четвертьфинал
Роджера попробует остановить американец по имени Теннис.
Роджера попробует остановить американец по имени Теннис.
В воскресенье на Открытом чемпионате Австралии обошлось без сводящих с ума триллеров, не было и матчей россиян, но рассказать все равно есть о чем. И главным образом — о матче Роджера Федерера. После фантастического пятисетовика с Джоном Миллманом он оправился не вполне, поэтому стартовал в матче с Мартоном Фучовичем довольно медленно. Но затем вошел в игру и решил все проблемы уверенно.
Мартон Фучович — человек абсолютно не звездный, он почти не дает
— Я стоял
Сейчас Мартон — очень крепкий середняк, для победы над которым топовым игрокам нужно крепко постараться. У него нет ударов, чтобы стабильно стоять в топ-10, но за счет самоотдачи и старание 27-летний венгр может много кого пройти. В том числе, на этом турнире он разгромил молодежь: Дениса Шаповалова, Янника Синнера и Томми Пола. Никому из них не оставил ни шанса, хотя ни в одном из матчей не считался фаворитом. Разве что с Полом.
Против Федерера у Фучиовича шансы были бы только в одном случае: если бы Роджер вышел неготовым после пятничного триллера с Миллманом.
Встреча началась очень оптимистично для венгерских болельщиков и тех, кто в любом матче желает поражения Федереру. А таких очень много. Фучович показал, за счет чего он так легко дошел до четвертого круга — уверенная игра на задней линии, стабильность, качественная оборона. Пока это все получалось, Роджеру было тяжело. Он сам явно растерял уверенность в матче с Миллманом. Он там вообще почти ничего не мог забить справа, и эта проблема продолжилась в первом сете сегодня.
Необычный турнир мы смотрим: на нем Федерер лучше бьет бекхэнд, чем форхэнд. С Фучовичем в первом сете он справа играл очень неуверенно, не вкладывался, ошибался. У сетки тоже были грубые ошибки. В итоге венгр забрал первый сет 6:4 абсолютно заслуженно.
Но все изменилось в начале второй партии, когда Фучович допустил детскую ошибку у сетки и подарил швейцарцу брейк. С этого момента движение в матче стало односторонним. Причем, нельзя сказать, что Федерер заиграл безупречно. Он заиграл свободнее, но ошибки не ушли. Он проиграл за три сета всего пять геймов, но один из них — на своей подаче. И шансов Фучовичу давал очень много. Просто Мартон ничего не брал. Ошибался в ключевые моменты, пропускал мячи, которые мог легко играть. Возможно, Фучович просто не справился с Роджером у себя в голове.
Теннис против Тенниса
Дальше Федерера ждет американец Теннис Сандгрен. Этот американец два года назад уже доходил здесь до четвертьфинала, но других успехов он вообще в теннисе не достигал. Он умеет неплохо играть на «Шлемах», но по ходу сезона его,
Выглядит Сангдрен как заводской работяга, вышедший прогуляться до бара: тяжелый, коренастый, небритый, ужасно одетый. Но в теннис играет хорошо. Иногда даже шедевры выдает настоящие. Талантливого, но скандального итальянца Фабио Фонини он прошел в четырех сетах, показал вполне зрелый и качественный теннис. Плоско бьет с обеих рук, может забить, неплохо играет у сетки, делает много эйсов. Отличный в целом теннисист, когда набирает форму.
Но для Роджера Федерера — это просто соперник мечты. Играть в четвертьфинале с 100-й ракеткой мира — об этом сложно было даже мечтать. Ясно, что находящийся в добром здравии и хорошем расположении духа Роджер этот матч не проиграет. Но если швейцарец засомневается в себе, как было с Миллманом, то может быть наказан моментально.
Михаил Потапов