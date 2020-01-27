Саснович и Кужмова не вышли в четвертьфинал парного разряда Australian Open

Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем матче 1/8 финала белорусско-словацкий тандем уступил в двух партиях венгерско-французской паре Тимея Бабош / Кристина Младенович — 6:7 (4:7), 3:6.

Ранее в четвертьфинал Australian Open пробились белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, победившие россиянку Веронику Кудерметову и американку Элисон Риск — 5:7, 6:3, 6:2.

В матче ¼ финала соперницами белорусско-бельгийского дуэта будут теннисистки из китайского Тайбэя сестры Чжань Юнжань и Чжань Хаочин.