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14:14 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович и Кужмова не вышли в четвертьфинал парного разряда Australian Open

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова не прошли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем матче 1/8 финала белорусско-словацкий тандем уступил в двух партиях венгерско-французской паре Тимея Бабош / Кристина Младенович — 6:7 (4:7), 3:6.

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Арина Соболенко вышла в ¼ финала парного разряда «Australian Open»

Ранее в четвертьфинал Australian Open пробились белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, победившие россиянку Веронику Кудерметову и американку Элисон Риск — 5:7, 6:3, 6:2.

В матче ¼ финала соперницами белорусско-бельгийского дуэта будут теннисистки из китайского Тайбэя сестры Чжань Юнжань и Чжань Хаочин.

Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует на кортах «Мельбурн Парка» 2 февраля.

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