Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open

В понедельник в Мельбурне у мужчин состоялись заключительные матчи четвертого круга.

Последним участником четвертьфинала Australian Open стал первый номер посева испанец Рафаэль Надаль, который обыграл австралийца Ника Кирьоса (23) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). За выход в полуфинал Надаль поспорит с Домиником Тимом (5) из Австрии.