Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
В понедельник в Мельбурне у мужчин состоялись заключительные матчи четвертого круга.
Последним участником четвертьфинала Australian Open стал первый номер посева испанец Рафаэль Надаль, который обыграл австралийца Ника Кирьоса (23) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). За выход в полуфинал Надаль поспорит с Домиником Тимом (5) из Австрии.
Состав остальных пар ¼ финала Открытого чемпионата Австралии выглядит следующим образом:
Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада, 32),
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Теннис Сандгрен (США),
Александр Зверев (Германия, 7) — Станислас Вавринка (Швейцария, 15).