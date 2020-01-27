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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

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Источник: Reuters

В понедельник в Мельбурне у мужчин состоялись заключительные матчи четвертого круга.

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Последним участником четвертьфинала Australian Open стал первый номер посева испанец Рафаэль Надаль, который обыграл австралийца Ника Кирьоса (23) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). За выход в полуфинал Надаль поспорит с Домиником Тимом (5) из Австрии.

Состав остальных пар ¼ финала Открытого чемпионата Австралии выглядит следующим образом:

Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада, 32),

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Теннис Сандгрен (США),

Александр Зверев (Германия, 7) — Станислас Вавринка (Швейцария, 15).

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