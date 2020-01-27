Australian Open: поражения Медведева и Рублева, слезы Кирьоса по Коби

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Даниила Медведева специалисты называли одним из главных претендентов на победу в Мельбурне, но россиянин не оправдал возложенных на него надежд. Четвертый номер посева в четвертом круге уступил швейцарцу Станисласу Вавринке (15-й сеяный) со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Казалось, что после победы в третьей партии Даниил своего не упустит, но, как часто бывает, Медведев потерял темп, выпустил нити игры из своих рук, а вернуться в матч уже не смог. Такое не раз случалось в прошлом, произошло это и в понедельник.

«Всем привет! К сожалению, Открытый чемпионат Австралии для меня закончился. Я очень расстроен, но Стэн провел великолепный матч. Я с нетерпением жду возвращения сюда, я постараюсь достичь новых высот в следующем году», — обратился Медведев к болельщикам на своей странице в Twitter.

Вавринка признался, что ему пришлось поменять стиль игры, чтобы победить Медведева. «Я нахожу пути решения. Но против Даниила очень тяжело играть. Я не играл с достаточной уверенностью во втором и третьем сетах, мне пришлось бороться с самим собой, поменять свою игру. Но я знал, что она придет. Я должен был бороться, чтобы остаться позитивным, и да, я доволен победой», — цитирует Вавринку сайт Australian Open.

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Медведеву не хватило более рациональной игры в тактическом плане.

«Потеря для нас явная, конечно. Я считал, что он победит, но Даниил проиграл от себя. В начале игры удачно играл Вавринка, и постепенно Медведев складывал игру в свою сторону. Причем, когда повел в счете, сомнения отпали полностью, однако Даниил решил “задавить” соперника, играл очень коротко, что позволило Вавринке играть практически в корте. Медведев неминуемо стал защищающимся. Надо было поднять мяч над сеткой, играть в розыгрыше. Не хватило более рациональной игры в тактическом плане», — сказал Тарпищев РИА Новости.

Андрей Рублев ничего не смог поделать с представляющим Германию Александром Зверевым. Россиянин, получивший от организаторов 17-й номер посева, проиграл со счетом 4:6, 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте всего 1 час 36 минут.

Сказалось переутомление после тяжелейшего матча с Давидом Гоффеном и общая усталость после побед на турнирах в Дохе и Аделаиде. Зверев был свежее и стабильнее и не оставил шансов своему давнему другу. После матча теннисисты обнялись, а Александр что-то долго шептал на ухо разочарованному Андрею.

Самым зрелищным получился матч с участием первой ракетки мира. Рафаэль Надаль в четвертом раунде победил австралийца Ника Кирьоса (23-й номер посева) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут. Кирьос сражался отчаянно, но испанец в Мельбурне уже набрал потрясающую форму и на всех парах мчится к финалу. Следующий соперник Надаля — австриец Доминик Тим.

После матча Надаль в разговоре с Джоном Макинроем почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Что касается Кирьоса, то он появился на корте перед игрой в майке клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал Брайант. В этот момент на глаза Ника навернулись слезы.

Ник Кирьос в футболке "Лейкерс" в память о погибшем Коби Брайанте. | Источник: AP 2020

Анастасия Павлюченкова преподнесла очередной приятный сюрприз, обыграв чемпионку Australian Open-2016 Ангелику Кербер. Немка выиграла первый сет, но Павлюченкова добилась своего благодаря мощнейшей подаче и острым ударам под заднюю линию — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. На корте соперницы провели 2 часа 37 минут. В четвертьфинале россиянка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Тарас Барабаш