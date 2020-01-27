Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Ак Барс
03
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.01
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.01
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.01
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
16:48 (мск), источник: Sport24

Действующая чемпионка ОИ Макарова объявит о завершении карьеры на турнире в Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Макарова в ближайшее время завершит карьеру. Как сообщила исполнительный директор St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде объявит о решении закончить профессиональные выступления на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 8 по 16 февраля.

Наверх
Источник: Reuters

«Екатерина Макарова решила объявить о завершении своей спортивной карьеры и сделает это на нашем турнире. Поэтому в нашей программе также будет чествование Екатерины Макаровой», — приводит слова Камельзон «Спорт день за днем».

По словам генерального директора St. Petersburg Ladies Trophy Александра Медведева, Макарова примет участие в Pro-am турнире — выставочном соревновании между профессиональными теннисистами, любителями, членами оргкомитета и спортсменами из других видов спорта. В основной сетке одиночного и парного разрядов 31-летняя спортсменка не выступит.

Макарова выиграла золото Игр в Рио-де-Жанейро в паре с Еленой Весниной. Они вместе также побеждали на «Ролан Гаррос» (в 2013 году), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017.

В 2019 году Макарова выиграла St. Petersburg Ladies Trophy в паре с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
Читайте также
 «Было бы странно, если бы я не жила за его счет». Русскую жену Луиса Адриано назвали нахлебницей
Дочь пресс-секретаря Путина жестко раскритиковала русских: «Живут в моральной нищете»
Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
Кто мог бы пригодиться сборной России на Евро-2020
«Краснодар» отменил матч с командой из китайского города Ухань
Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
Исламхан вернулся в Казахстан после сбора с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь