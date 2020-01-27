Действующая чемпионка ОИ Макарова объявит о завершении карьеры на турнире в Петербурге

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«Екатерина Макарова решила объявить о завершении своей спортивной карьеры и сделает это на нашем турнире. Поэтому в нашей программе также будет чествование Екатерины Макаровой», — приводит слова Камельзон «Спорт день за днем».

По словам генерального директора St. Petersburg Ladies Trophy Александра Медведева, Макарова примет участие в Pro-am турнире — выставочном соревновании между профессиональными теннисистами, любителями, членами оргкомитета и спортсменами из других видов спорта. В основной сетке одиночного и парного разрядов 31-летняя спортсменка не выступит.

Макарова выиграла золото Игр в Рио-де-Жанейро в паре с Еленой Весниной. Они вместе также побеждали на «Ролан Гаррос» (в 2013 году), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017.

В 2019 году Макарова выиграла St. Petersburg Ladies Trophy в паре с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.