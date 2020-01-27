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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисисты после камбэка с 1:5 впервые в истории вышли в полуфинал Australian Open

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик пробились в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинале соперниками казахстанцев были австралийские теннисисты Джеймс Дакворт и Марк Полманс. Встреча, продолжавшаяся один час и 44 минуты, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5, причем в первом сете казахстанцы отыгрались с 1:5.

Напомним, на старте турнира Кукушкин и Бублик встречались с одной из сильнейших пар мира — Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными (в 2019-м немцы выиграли три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос»), и обыграли их со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Затем казахстанцы прошли корейский дуэт Нам Джи Суна и Сона Мин-Кью — 6:7 (3), 6:4, 7:5, а за выход в четвертьфинал бились с американцами Сэмом Куэрри и Стивом Джонсоном и взяли верх над ними со счетом 6:4, 6:2.

Ранее в парном разряде участие завершили Зарина Дияс и Елена Рыбакина, которые стартовали с победы над Ализе Корне — Фиона Ферро из Франции — 6:4, 6:7 (1:7), 7:6 (10:5), а во втором круге уступили Александре Саснович из Беларуси и Виктории Кужмовой из Словакии со счетом 4:6, 5:7.

В одиночных разрядах турнира казахстанцев уже не осталось. Кукушкин и Бублик проиграли свои матчи в первом круге, а Дияс, Рыбакина и Юлия Путинцева дошли до третьего раунда, тем самым переписав историю казахстанского тенниса. За выход в четвертый круг казахстанки бились с теннисистками из ТОП-10, но пройти их не смогли.

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