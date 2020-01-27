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22:05 (мск), источник: Vesti.kz

Матчи Кубка Федерации могут перенести из Китая в Казахстан из-за вспышки коронавируса

Федерация тенниса Казахстана получила запрос от Международной федерации (ITF) о переносе матчей Кубка Федерации из Дунгуана в Нур-Султана в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте ФТК.

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Запрос от ITF поступил 27 января, после чего ФТК обратилась в правительство РК с просьбой рассмотреть данный вопрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля.

В Кубке Федерации с Казахстаном должны сыграть сборные Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индонезии и Узбекистана.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Ранее из-за коронавируса в Китае перенесли отборочный турнир на Олимпиаду-2020 с участием сборной Казахстана по боксу.

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