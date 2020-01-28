Анастасия Павлюченкова обошла мужчин

Источник: РИА "Новости"

Единственным российским игроком, достигшим четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, второй год подряд стала Анастасия Павлюченкова, которая в трех сетах одолела бывшую первую ракетку мира немку Анжелик Кербер. За выход в полуфинал 28-летняя россиянка поспорит с двукратной победительницей чемпионатов Большого шлема испанкой Гарбинье Мугурусой. Тем временем в 1/8 финала одновременно выбыли из борьбы Даниил Медведев, в пяти сетах уступивший швейцарцу Станисласу Вавринке, и Андрей Рублев, который не смог оказать серьезного сопротивления Александру Звереву из Германии.

Перед началом этого Australian Open прогноз, согласно которому наилучший результат из российских игроков покажет кто-то из мужчин, выглядел бесспорным. Ведь Даниил Медведев по всем версиям входил в четверку главных фаворитов турнира и в течение первой недели уверенно продвигался по сетке, да и Андрей Рублев, выигравший в январе два титула, выглядел на кортах Melbourne Park очень хорошо. На женские же подвиги никто особо не рассчитывал. Считалось, что будет здорово, если первая ракетка России Екатерина Александрова пробьется в 1/8 финала, но она остановилась кругом ранее.

Анастасию Павлюченкову, которая занимает в рейтинге 30-е место, разумеется, тоже не стоило сбрасывать со счетов. Все-таки на турнирах Большого шлема ей прежде доводилось бывать в четвертьфиналах уже пять раз, причем дважды (2017, 2019) — именно на Australian Open. Однако прежде на мейджорах россиянке не только ни разу не удавалось подтвердить свой лучший результат на следующий год, но и хотя бы приблизиться к этому. Скажем, в Мельбурне два года назад она достаточно легко уступила 94-й ракетке мира украинке Катерине Бондаренко.

Павлюченкова выиграла не так уж мало — 12 титулов, а на восьми других турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) была в финалах. Однако стабильность никогда не считалась ее отличительной чертой, причем справиться с этой проблемой не удавалось ни французу Патрику Муратоглу, работающему сейчас с Сереной Уильямс и Стефаносом Циципасом, ни бельгийцу Симону Гоффену, с которым Павлюченкова сотрудничала около двух лет и рассталась в марте прошлого года.

Когда четыре месяца назад 28-летняя россиянка объявила, что попробует тренироваться под руководством авторитетного француза Сэма Сьюмика, славящегося последовательностью и требовательностью, перспективы новоиспеченного дуэта выглядели довольно туманными. Тем не менее результат пришел практически сразу: на турнире в Осаке Павлюченкова впервые за весь прошлый год дошла до финала, уступив четвертой ракетке мира японке Наоми Осаке.

Читайте также Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

Потом был московский финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» против швейцарки Белинды Бенчич, в котором Павлюченковой после четырех трудных матчей элементарно не хватило сил. И было заявление президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, который подчеркнул, что первая на тот момент ракетка страны избавилась от травм и может провести 2020 год как никогда хорошо. А теперь этот прогноз начинает сбываться. Ведь на пути в свой третий четвертьфинал Australian Open Павлюченкова сначала обыграла чешку Каролину Плишкову, которой до этого уступила шесть раз подряд, а теперь одолела опасную немку Анжелик Кербер.

В четвертом круге Анастасия Павлюченкова уже в очередной раз на этом турнире продемонстрировала два качества, которых ей раньше хватало не всегда — отличную физическую готовность и психологическую устойчивость. Потерпев неудачу в первой партии, по ходу которой сначала вела 5:2 по геймам, а затем 4:2 на тай-брейке, она упустила три сетбола во второй партии, но затем все-таки вытянула еще один тай-брейк. И это, как вскоре выяснилось, был переломный момент, поскольку на третий сет сил у Кербер уже не осталось. Поведя 4:0, Павлюченкова довела дело до победы — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа 47 минут.

Год назад в четвертьфинале россиянка уступила американке Даниэль Коллинс, а теперь ее ждет более известная оппонентка, Гарбинье Мугуруса. На счету 26-летней испанки меньше титулов, всего семь, но зато два из них были выиграны на турнирах Большого шлема — на Roland Garros в 2016 году и Wimbledon в 2017 году.

И хотя в прошлом сезоне бывшую первую ракетку мира преследовали неудачи, в том числе и под руководством Сьюмика, который пробовал ей помогать, сейчас она вернула себе свой коронный агрессивный теннис на задней линии. В первых двух раундах испанка действовала нестабильно, но затем взяла четыре партии подряд у соперниц из первой десятки — украинки Элины Свитолиной и голландки Кики Бертенс.

Отметим, что победа над Мугурусой, стоящей в рейтинге на 32-й позиции, позволит Павлюченковой еще и вернуть себе титул первой ракетки России, обойдя Екатерину Александрову, занимающую в мировой классификации 28-е место. Правда, до первой двадцатки Павлюченкова все равно дотянуться не сможет. Чтобы попасть туда, ей требуется выйти в финал.

Читайте также Андрей Рублев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP

Встрече Павлюченковой с Кербер на Margaret Court Arena, втором по значению корте стадиона Melbourne Park, предшествовал матч Даниила Медведева и Станисласа Вавринки. Он показал, что россиянину по-прежнему не хватает умения побеждать в пятисетовых поединках, которых Медведев провел уже шесть. Не сумев дожать Вавринку на тай-брейке четвертого сета, фаворит позволил 34-летнему сопернику завладеть инициативой и проиграл — 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6, второй раз подряд завершив борьбу на Australian Open в 1/8 финала. И теперь через неделю с 4-го места в рейтинге опустится на пятое, пропустив вперед австрийца Доминика Тима.

А уже вечером завершил свое выступление и Андрей Рублев, которого остановил хорошо знакомый ему Александр Зверев из Германии. В данном случае счет — 6:4, 6:4, 6:4 — говорит сам за себя. Тем не менее Рублев может быть довольным своими результатами в январе, в течение которого набрал 680 рейтинговых очков. Это, между прочим, примерно пятая часть суммы, которая требуется для попадания осенью на итоговый турнир года.

Евгений Федяков

Четвертый круг Australian Open

Мужчины. Доминик Тим (Австрия, 5)—Гаэль Монфис (Франция, 10) 6:2, 6:4, 6:4. Станислас Вавринка (Швейцария, 15) —Даниил Медведев (Россия, 4) 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Александр Зверев (Германия, 7) —Андрей Рублев(Россия, 17) 6:4, 6:4, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Ник Кириос (Австралия, 23) 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

¼ финала. 28.01: Теннис Сандгрен (США)—Роджер Федерер (Швейцария, 3), Милош Раонич (Канада, 32)—Новак Джокович (Сербия, 2). 29.01: Надаль—Тим, Вавринка—Зверев.

Женщины. Анетт Контавейт (Эстония, 28)—Ига Швёнтек (Польша) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5. Симона Халеп (Румыния, 4)—Элизе Мертенс (Бельгия, 16) 6:4, 6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания)—Кики Бертенс (Нидерланды, 9) 6:3, 6:3. Анастасия Павлюченкова (Россия, 30)—Анжелик Кербер (Германия, 17) 6:7 (5:7). 7:6 (7:4), 6:2.

¼ финала. 28.01: Эшли Барти (Австралия, 1)—Петра Квитова (Чехия, 7), София Кенин (США, 14)—Унс Джабир (Тунис). 29.01: Контавейт—Халеп, Мугуруса—Павлюченкова.