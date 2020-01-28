Анастасия Павлюченкова обошла мужчин
После того как вышла в четвертьфинал.
После того как вышла в четвертьфинал.
Единственным российским игроком, достигшим четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, второй год подряд стала Анастасия Павлюченкова, которая в трех сетах одолела бывшую первую ракетку мира немку Анжелик Кербер. За выход в полуфинал 28-летняя россиянка поспорит с двукратной победительницей чемпионатов Большого шлема испанкой Гарбинье Мугурусой. Тем временем в 1/8 финала одновременно выбыли из борьбы Даниил Медведев, в пяти сетах уступивший швейцарцу Станисласу Вавринке, и Андрей Рублев, который не смог оказать серьезного сопротивления Александру Звереву из Германии.
Перед началом этого Australian Open прогноз, согласно которому наилучший результат из российских игроков покажет
Анастасию Павлюченкову, которая занимает в рейтинге 30-е место, разумеется, тоже не стоило сбрасывать со счетов.
Когда четыре месяца назад 28-летняя россиянка объявила, что попробует тренироваться под руководством авторитетного француза Сэма Сьюмика, славящегося последовательностью и требовательностью, перспективы новоиспеченного дуэта выглядели довольно туманными. Тем не менее результат пришел практически сразу: на турнире в Осаке Павлюченкова впервые за весь прошлый год дошла до финала, уступив четвертой ракетке мира японке Наоми Осаке.
Потом был московский финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» против швейцарки Белинды Бенчич, в котором Павлюченковой после четырех трудных матчей элементарно не хватило сил. И было заявление президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, который подчеркнул, что первая на тот момент ракетка страны избавилась от травм и может провести 2020 год как никогда хорошо. А теперь этот прогноз начинает сбываться. Ведь на пути в свой третий четвертьфинал Australian Open Павлюченкова сначала обыграла чешку Каролину Плишкову, которой до этого уступила шесть раз подряд, а теперь одолела опасную немку Анжелик Кербер.
В четвертом круге Анастасия Павлюченкова уже в очередной раз на этом турнире продемонстрировала два качества, которых ей раньше хватало не всегда — отличную физическую готовность и психологическую устойчивость. Потерпев неудачу в первой партии, по ходу которой сначала вела 5:2 по геймам, а затем 4:2 на
И хотя в прошлом сезоне бывшую первую ракетку мира преследовали неудачи, в том числе и под руководством Сьюмика, который пробовал ей помогать, сейчас она вернула себе свой коронный агрессивный теннис на задней линии. В первых двух раундах испанка действовала нестабильно, но затем взяла четыре партии подряд у соперниц из первой десятки — украинки Элины Свитолиной и голландки Кики Бертенс.
Отметим, что победа над Мугурусой, стоящей в рейтинге на 32-й позиции, позволит Павлюченковой еще и вернуть себе титул первой ракетки России, обойдя Екатерину Александрову, занимающую в мировой классификации 28-е место. Правда, до первой двадцатки Павлюченкова все равно дотянуться не сможет. Чтобы попасть туда, ей требуется выйти в финал.
Встрече Павлюченковой с Кербер на Margaret Court Arena, втором по значению корте стадиона Melbourne Park, предшествовал матч Даниила Медведева и Станисласа Вавринки. Он показал, что россиянину
А уже вечером завершил свое выступление и Андрей Рублев, которого остановил хорошо знакомый ему Александр Зверев из Германии. В данном случае счет — 6:4, 6:4, 6:4 — говорит сам за себя. Тем не менее Рублев может быть довольным своими результатами в январе, в течение которого набрал 680 рейтинговых очков. Это, между прочим, примерно пятая часть суммы, которая требуется для попадания осенью на итоговый турнир года.
Евгений Федяков
Мужчины. Доминик Тим (Австрия, 5)—Гаэль Монфис (Франция, 10) 6:2, 6:4, 6:4. Станислас Вавринка (Швейцария, 15) —Даниил Медведев (Россия, 4) 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Александр Зверев (Германия, 7) —Андрей Рублев(Россия, 17) 6:4, 6:4, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Ник Кириос (Австралия, 23) 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
¼ финала. 28.01: Теннис Сандгрен (США)—Роджер Федерер (Швейцария, 3), Милош Раонич (Канада, 32)—Новак Джокович (Сербия, 2). 29.01: Надаль—Тим, Вавринка—Зверев.
Женщины. Анетт Контавейт (Эстония, 28)—Ига Швёнтек (Польша) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5. Симона Халеп (Румыния, 4)—Элизе Мертенс (Бельгия, 16) 6:4, 6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания)—Кики Бертенс (Нидерланды, 9) 6:3, 6:3. Анастасия Павлюченкова (Россия, 30)—Анжелик Кербер (Германия, 17) 6:7 (5:7). 7:6 (7:4), 6:2.
¼ финала. 28.01: Эшли Барти (Австралия, 1)—Петра Квитова (Чехия, 7), София Кенин (США, 14)—Унс Джабир (Тунис). 29.01: Контавейт—Халеп, Мугуруса—Павлюченкова.