Шведова объявила о возвращении в сборную Казахстана и примет участие в Fed Cup 2020

В рамках квалификационного этапа Кубка Федерации-2020 сборной Казахстана предстоит сыграть в гостях с Бельгией. Нашу команду будут представлять Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Ярослава Шведова. Игры пройдут 7—8 февраля 2020 года.

Отметим, что Ярослава выходила на корт последний раз в мае 2017 года. После чего из-за беременности приостановила карьеру.