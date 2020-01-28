Шведова объявила о возвращении в сборную Казахстана и примет участие в Fed Cup 2020
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в своем Инстаграме объявила о возвращении в спорт, сообщает Prosports.kz.
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в своем Инстаграме объявила о возвращении в спорт, сообщает Prosports.kz.
В рамках квалификационного этапа Кубка Федерации-2020 сборной Казахстана предстоит сыграть в гостях с Бельгией. Нашу команду будут представлять Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Ярослава Шведова. Игры пройдут
Отметим, что Ярослава выходила на корт последний раз в мае 2017 года. После чего