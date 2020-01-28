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12:21 (мск), источник: Prosports.kz

Шведова объявила о возвращении в сборную Казахстана и примет участие в Fed Cup 2020

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в своем Инстаграме объявила о возвращении в спорт, сообщает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В рамках квалификационного этапа Кубка Федерации-2020 сборной Казахстана предстоит сыграть в гостях с Бельгией. Нашу команду будут представлять Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Ярослава Шведова. Игры пройдут 7—8 февраля 2020 года.

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Отметим, что Ярослава выходила на корт последний раз в мае 2017 года. После чего из-за беременности приостановила карьеру.

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