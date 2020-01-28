Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому в истории полуфиналу Australian Open

Так, за выход в финал турнира казахстанцы будут биться с Радживом Рамом из США и Джо Солсбери из Великобритании, которые являются 11-ми сеяными на турнире. В четвертьфинале Рам и Солсбери прошли фина Хенри Континена и немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча продолжалась один час и 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Полуфинальная встреча запланирована на утро 29 января. Отметим, что никогда ранее казахстанские теннисисты не доходили до полуфинала турниров «Большого шлема».
Напомним, Кукушкин и Бублик в четвертьфинале переиграли австралийских теннисистов Джеймса Дакворта и Марка Полманса за один час и 44 минуты со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Причем в первом сете казахстанцы отыгрались с 1:5.
На старте турнира казахстанцы встречались с одной из сильнейших пар мира — Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными (в 2019-м немцы выиграли три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос»), и обыграли их со счетом 6:3, 7:6 (9:7).
Затем они прошли корейский дуэт Нам Джи Суна и Сона Мин-Кью — 6:7 (3), 6:4, 7:5, а за выход в ¼ финала бились с американцами Сэмом Куэрри и Стивом Джонсоном и взяли верх над ними со счетом 6:4, 6:2.