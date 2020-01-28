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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому в истории полуфиналу Australian Open

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик, которые накануне пробились в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), узнали своих соперников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Так, за выход в финал турнира казахстанцы будут биться с Радживом Рамом из США и Джо Солсбери из Великобритании, которые являются 11-ми сеяными на турнире. В четвертьфинале Рам и Солсбери прошли фина Хенри Континена и немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча продолжалась один час и 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Полуфинальная встреча запланирована на утро 29 января. Отметим, что никогда ранее казахстанские теннисисты не доходили до полуфинала турниров «Большого шлема».

Напомним, Кукушкин и Бублик в четвертьфинале переиграли австралийских теннисистов Джеймса Дакворта и Марка Полманса за один час и 44 минуты со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Причем в первом сете казахстанцы отыгрались с 1:5.

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На старте турнира казахстанцы встречались с одной из сильнейших пар мира — Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными (в 2019-м немцы выиграли три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос»), и обыграли их со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Затем они прошли корейский дуэт Нам Джи Суна и Сона Мин-Кью — 6:7 (3), 6:4, 7:5, а за выход в ¼ финала бились с американцами Сэмом Куэрри и Стивом Джонсоном и взяли верх над ними со счетом 6:4, 6:2.

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