Соболенко и Мертенс не смогли выйти в полуфинал Australian Open в парном разряде

Соперницами белорусско-бельгийского дуэта в четвертьфинале были китаянки Чань Латиша и Чань Хаочин. У Соболенко и Мертенс не задалось с первой подачей, процент попадания с которой составил всего 57 против 84% у соперниц (в то же время белорусско-бельгийский дуэт сделал 8 эйсов, а соперницы ни разу за матч не подали навылет), также белоруска и бельгийка совершили больше двойных ошибок — 4 против 3.

Соболенко и Мертенс 8 раз могли взять подачу соперниц, но реализовали только 3 брейк-пойнта (38%), их соперницы между тем из 8 имевшихся брейков сумели взять 5.

В итоге в первом сете дело дошло до тай-брейка, где в упорнейшей борьбе были сильнее китаянки — 9:7. Во втором сете Соболенко и Мертенс уже не сумели оказать достойного сопротивления, уступив 2:6.

За выход в финал Australian Open в парном разряде Латиша и Хаочин сыграют с дуэтом Кристина Младенович (Франция) — Тимеа Бабош (Венгрия).