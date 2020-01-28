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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Назван состав женской сборной Казахстана по теннису на матчи за выход в финальную стадию Кубка Федерации

Стал известен состав женской сборной Казахстана по теннису на матч Кубка Федерации с командой Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Так, капитан сборной Казахстана Диас Доскараев на это противостояние выбрал следующих теннисисток: Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Ярослава Шведова. Стоит отметить, что Путинцева является 38-й ракеткой мира, Дияс — 73-й, а Данилина — 127-й. Для Шведовой, которая в октябре 2012 года была 25-й ракеткой мира, а в феврале 2016-го — третьей в парном разряде, эти матчи могут стать первыми на таком уровне после того, как она осенью 2018 года родила двойню.

Бельгийская сборная будет представлена Элизе Мертенс (17-я ракетка мира), Кирстен Флипкенс (81-я), Исалин Бонавантюр (115-я) и Гретье Миннен (119-я).

Матчи квалификационного раунда Кубка Федерации пройдут 7—8 февраля 2020 года в бельгийском городе Кортрейк. По итогам противостояния победитель попадет в финальную часть игр Кубка Федерации, которая согласно новому формату будет проходить в апреле текущего года в венгерском Будапеште.

Напомним, на Australian Open-2020 Дияс, Елена Рыбакина и Путинцева дошли до третьего раунда, тем самым переписав историю казахстанского тенниса. За выход в четвертый круг казахстанки бились с теннисистками из ТОП-10, но пройти их не смогли.

Участие на первом турнире «Большого шлема» продолжают казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик, которые впервые в истории вышли в полуфинал Australian Open.

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