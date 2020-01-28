Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

Источник: Reuters

38-летний Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, победил со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвертом сете швейцарский теннисист отыграл семь матчболов, в предыдущий раз подобное достижение удавалось Федереру в 2003 году на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо) в игре против австралийца Скотта Дрейпера.

В полуфинале швейцарец сыграет с победителем встречи между канадцем Милошем Раоничем (32) и сербом Новаком Джоковичем (2).

Федерер занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем.

Открытый чемпионат Австралии он выигрывал шесть раз, один раз — Открытый чемпионат Франции, восемь — Уимблдон, пять — Открытый чемпионат США. Федереру принадлежит рекорд по количеству участий в Открытых чемпионатах Австралии в мужском одиночном разряде, текущий турнир стал для него 21-м в карьере.

Сандгрену 28 лет, он занимает 100-е место в рейтинге ATP. Американец во второй раз в карьере дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. На его счету одна победа на турнире ATP.