Джокович сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу 32-летнего сербского теннисиста, который находится на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 29-летний Раонич занимает 35-е место в рейтинге ATP. Теннисисты провели 10-ю очную встречу, во всех сильнее был Джокович.

В полуфинале Открытого чемпионате Австралии Джокович сыграет с швейцарцем Роджером Федерером, который во вторник обыграл американца Тенниса Сандгрена 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, третий сеяный турнира отыграл семь матчболов в четвертом сете.

В очном противостоянии Джоковича и Федерера серб ведет со счетом 26:23. В четырех из последних пяти игр победил сербский теннисист. Джокович 16 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, победив 8 раз на Открытом чемпионате Австралии. Всего на его счету 77 титулов, завоеванных на турнирах ATP.