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18:40 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по теннису Макарова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 28 января. Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2016 года в паре теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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Источник: Reuters

«Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечом к плечу все эти годы, кто принимал участие в моей спортивной карьере, начиная с самого детства и до ее завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов: мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой», — написала теннисистка.

«Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни», — добавила Макарова.

Макаровой 31 год, в 2016 году в паре с Еленой Весниной она стала обладательницей золотых медалей Олимпийских игр, в 2018 году россиянки занимали первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Макарова также является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, в паре на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Макаровой в одиночном разряде является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии (2015) и США (2014), в паре — победы на Уимблдоне (2017) и Открытых чемпионатах Франции (2013) и США (2014). Макарова побеждала на Открытом чемпионате США в миксте.

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