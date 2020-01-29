Курникова ждет третьего ребенка. Иглесиас будет многодетным отцом
Испаноязычный телеканал Telemundo сообщил о том, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова ждет еще одного ребенка, который должен появиться на свет уже в марте.
Испаноязычный телеканал Telemundo сообщил о том, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова ждет еще одного ребенка, который должен появиться на свет уже в марте.
Именно с Анны Курниковой начался современный российский женский теннис. Она ребенком уехала во Флориду к Нику Боллетьери. Она громила девочек постарше на юниорских турнирах и рано начала профессиональную карьеру. В 15 лет Курникова уже блеснула на US Open и стала игроком топ-100. В 16 дошла до полуфинала на дебютном Уимблдоне. Еще через год был финал на супертурнире в Майами. На этом, в общем, большие успехи Курниковой и закончились. Она несколько месяцев побыла восьмой ракеткой мира, выиграла два «Шлема» в паре с Мартиной Хингис и недолго возглавляла мировой парный рейтинг. За карьеру она так и не выиграла ни одного одиночного турнира WTA.
Но кого это волнует, когда у тебя милое личико, длинные светлые волосы и красивая фигура. Так Курникова и осталась иконой мирового тенниса с нереализованным потенциалом. Она завершила карьеру в 2003 году и с тех пор о ней чаще пишут в светской хронике, чем в спортивных разделах, хотя она старается вести совсем непубличный образ жизни. Насколько это возможно, когда твой спутник — всемирно известный
В отношениях с Иглесиасом Анна состоит уже почти 20 лет. Правда, о том, заключили ли они брак официально, точно неизвестно. В декабре 2017 году у пары родились двойняшки — девочка Люси и мальчик Николас, которого русская мама называет Колей. Это было совершенно неожиданно — Курникова свою беременность не афишировала. Даже фото с животом в своем Instagram опубликовала уже после того, как дети появились на свет.
«Это невероятно, — делился счастливый папа Энрике эмоциями от появления двойни. — Многие спрашивают, как я справляюсь с двумя детьми, ведь и с одним ребенком приходится непросто. Я отвечаю, что все дело в Анне — она супермама, и она одна такая!».
Курникова потрясающе выглядит и в свои 38 лет. Она говорит все дело в подвижном образе жизни. Ну не может она сидеть на месте.
«Я предпочитаю пробежки, активные развлечения на свежем воздухе. Как выглядит мой обычный день? Подъем в 6:30 утра. В 7:00 я уже занимаюсь с детьми. Завтракаем, гуляем с коляской… Пока они спят, я занимаюсь йогой или пилатесом», — рассказывала Анна в интервью Cosmopolitan.
Главный инсайд о современной жизни Курниковой рассказала Светлана Кузнецова в интервью sports.ru.
«Аня вся в делах — суперпрофессиональна в своем материнстве. У нее четкий распорядок дня, она сама все делает с детьми и даже сама ходит на рынок за продуктами. Меня это поразило: Аня Курникова, выбирающая помидоры на рынке. Это очень круто: при такой известности и возможностях, как у нее, так высоко ценить семью, так трепетно относиться к своей роли жены и матери».
Дома у Курниковой и Иглесиаса живут два немаленьких пса — Джек и Макс. И их морды в Instagram теннисистки появляются едва ли не чаще, чем лица ее детей и даже ее собственное.
Теннисистка явно очень любит животных, а в интервью Cosmopolitan рассказала трогательную историю о том, как ее расстроила гибель ящерицы в ее доме.
В 2013 году Анна Курникова получила американское гражданство. У нее остались родственники в Москве, но в Россию она приезжает только, сопровождая мужа по работе — на гастроли.
«Родственники навещают нас в Америке, так что видимся мы регулярно. А по Москве я скучаю, каждый раз, когда возвращаюсь, прямо сердце замирает: какой же это красивый и родной город».
Отвечая на вопрос о том, хотела ли бы она еще детей, прошлой весной Анна сказала: «Поживем — увидим. Я обожаю детей! И готова была даже усыновить ребенка. Иметь большую семью — невероятное счастье».
Вуаля! Еще один бэби Курниковой появится на свет в марте.