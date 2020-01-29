Павлюченкова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Австралии
Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в четвертьфинале в двух партиях проиграла представительнице Испании Гарбин Мугурусе.
Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в четвертьфинале в двух партиях проиграла представительнице Испании Гарбин Мугурусе.
Матч продолжался 1 час 35 минут. Павлюченкова выиграла три гейма на приеме, но отдала пять геймов на своей подаче и совершила 26 невынужденных ошибок.
Мугуруса в полуфинале сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Турнир «Большого шлема». Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — 49 086 205 долларов ¼ финала Гарбин Мугуруса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — 7:5, 6:3.