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06:35 (мск), источник: Матч ТВ

Павлюченкова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Австралии

Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в четвертьфинале в двух партиях проиграла представительнице Испании Гарбин Мугурусе.

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Источник: AFP 2020

Матч продолжался 1 час 35 минут. Павлюченкова выиграла три гейма на приеме, но отдала пять геймов на своей подаче и совершила 26 невынужденных ошибок.

Мугуруса в полуфинале сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Турнир «Большого шлема». Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — 49 086 205 долларов ¼ финала Гарбин Мугуруса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — 7:5, 6:3.

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