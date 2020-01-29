Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 26-летней испанки. 28-летняя Павлюченкова находится на 30-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мугуруса идет 32-й. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии испанская теннисистка сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп (3).

Павлюченкова третий раз в карьере дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, ранее ей это удавалось в 2017 и 2019 годах. Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Россиянка была последним представителем страны на текущем турнире.