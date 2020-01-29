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10:40 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

ТАСС, 29 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 26-летней испанки. 28-летняя Павлюченкова находится на 30-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мугуруса идет 32-й. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии испанская теннисистка сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп (3).

Павлюченкова третий раз в карьере дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, ранее ей это удавалось в 2017 и 2019 годах. Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Россиянка была последним представителем страны на текущем турнире.

Выход в полуфинал стал для Мугурусы лучшим результатом на Открытом чемпионате Австралии. Ранее она не добиралась дальше четвертьфинальной стадии (2017). Испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. Прошлогодней победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, уступившая в текущем розыгрыше 15-летней американке Кори Гауфф в матче третьего круга.

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