20-летняя теннисистка спустя семь лет повторила рекорд Казахстана в рейтинге WTA

Источник: AP 2020

На данный момент в рейтинге WTA она является 26-й ракеткой мира, но после его обновления с 1866 очками поднимется на 25-ю строчку. Причем лучшим результатом Рыбакиной является 26-я строчка, на которую она поднялась 20 января 2020 года.

Стоит отметить, что рекордом Казахстана в рейтинге WTA является 25-я строчка, на которую 29 октября 2012 года поднялась Ярослава Шведова.

В начале января Рыбакина впервые в карьере вошла в ТОП-30 теннисисток мира и стала первой ракеткой Казахстана, лишив этого звания Юлию Путинцеву. В обновленном рейтинге Путинцева, которая на данный момент является 38-й ракеткой мира, поднимется на 34-е место. А Зарина Дияс переместится с 73-й на 64-ю строчку.

Напомним, Рыбакина, Дияс и Путинцева на Australian Open-2020 дошли до третьего раунда, тем самым переписав историю казахстанского тенниса. За выход в четвертый круг казахстанки бились с теннисистками из ТОП-10, но пройти их не смогли.