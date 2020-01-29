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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя теннисистка спустя семь лет повторила рекорд Казахстана в рейтинге WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) впервые в карьере поднимется на 25-е место в рейтинге WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

На данный момент в рейтинге WTA она является 26-й ракеткой мира, но после его обновления с 1866 очками поднимется на 25-ю строчку. Причем лучшим результатом Рыбакиной является 26-я строчка, на которую она поднялась 20 января 2020 года.

Стоит отметить, что рекордом Казахстана в рейтинге WTA является 25-я строчка, на которую 29 октября 2012 года поднялась Ярослава Шведова.

В начале января Рыбакина впервые в карьере вошла в ТОП-30 теннисисток мира и стала первой ракеткой Казахстана, лишив этого звания Юлию Путинцеву. В обновленном рейтинге Путинцева, которая на данный момент является 38-й ракеткой мира, поднимется на 34-е место. А Зарина Дияс переместится с 73-й на 64-ю строчку.

Напомним, Рыбакина, Дияс и Путинцева на Australian Open-2020 дошли до третьего раунда, тем самым переписав историю казахстанского тенниса. За выход в четвертый круг казахстанки бились с теннисистками из ТОП-10, но пройти их не смогли.

На первом турнире «Большого шлема» в году участие продолжает казахстанская пара: Михаил Кукушкин и Александр Бублик впервые в истории пробились в полуфинал турнира. За выход в финал турнира казахстанцы будут биться с Радживом Рамом из США (22-й в парном рейтинге ATP) и Джо Солсбери из Великобритании (21-й), которые являются 11-ми сеяными на турнире. Полуфинальная встреча запланирована на утро 30 января.

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