Зверев победил Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Зверев, получивший седьмой номер посева, в четвертьфинале обыграл 15-го сеяного швейцарца Станисласа Вавринку со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут.
Соперником Зверева по полуфиналу станет победитель противостояния между первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом (5-й).