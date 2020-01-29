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11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зверев победил Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

Зверев, получивший седьмой номер посева, в четвертьфинале обыграл 15-го сеяного швейцарца Станисласа Вавринку со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут.

Соперником Зверева по полуфиналу станет победитель противостояния между первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом (5-й).

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