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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казахстан отказался принять матчи Кубка Федерации в Нур-Султане

АЛМА-АТА, 29 янв — РИА Новости. Казахстан отклонил предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в Нур-Султан, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в город Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение об отмене проведения отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года. Данные решения приняты межведомственной комиссией при правительстве Казахстана в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории страны.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.

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