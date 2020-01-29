Казахстан отказался принять матчи Кубка Федерации в Нур-Султане

Источник: Спорт РИА Новости

«Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в город Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение об отмене проведения отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года. Данные решения приняты межведомственной комиссией при правительстве Казахстана в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории страны.