Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) в пользу 26-летнего австрийца, который посеян на турнире под пятым номером, 33-летний Надаль имеет первый номер посева. Для Тима эта победа над Надалем стала пятой при девяти поражениях, а также первой на турнирах серии Большого шлема и первой на жестком покрытии.

В полуфинале Тим сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (7), в другом полуфинале встретятся швейцарец Роджер Федерер (3) и серб Новак Джокович (2).

Тим занимает пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), всего на его счету 16 титулов под эгидой организации. Тим до этого ни разу не доходил до полуфинала Australian Open, его высшим достижением был выход в четвертый круг. Его лучший результат на турнирах Большого шлема — финал Roland Garros (2018, 2019).

Надаль возглавляет мировой рейтинг и является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии испанец побеждал в 2009 году. Всего на его счету 84 титула в одиночном разряде. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом — в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а 2016-м — в парном.