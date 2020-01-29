Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ЦСКА
25
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
10
Хоккей. НХЛ
30.01
Даллас Старз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.01
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Б
45
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
16:33 (мск), источник: ТАСС

Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

ТАСС, 29 января. Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) в пользу 26-летнего австрийца, который посеян на турнире под пятым номером, 33-летний Надаль имеет первый номер посева. Для Тима эта победа над Надалем стала пятой при девяти поражениях, а также первой на турнирах серии Большого шлема и первой на жестком покрытии.

В полуфинале Тим сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (7), в другом полуфинале встретятся швейцарец Роджер Федерер (3) и серб Новак Джокович (2).

Тим занимает пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), всего на его счету 16 титулов под эгидой организации. Тим до этого ни разу не доходил до полуфинала Australian Open, его высшим достижением был выход в четвертый круг. Его лучший результат на турнирах Большого шлема — финал Roland Garros (2018, 2019).

Надаль возглавляет мировой рейтинг и является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии испанец побеждал в 2009 году. Всего на его счету 84 титула в одиночном разряде. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом — в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а 2016-м — в парном.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является Джокович.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Фанаты «Зенита» критикуют решение по Кокорину. Чем это грозит?
«Какой же мастерюга!»: форвард ЦСКА забил гол-красавец (видео)
«Сан-Сиро» простился с Коби, Златан забил и сыграет с Криштиану
В UFC перестали брать бойцов из России. Что не так?
Курникова ждет третьего ребенка (фото)
ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь