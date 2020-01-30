Первый ушел

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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые за два года не выступит в полуфинале турнира Большого шлема после поражения от Доминика Тима в четырех партиях. Неудача Надаля дает шанс возглавить мировой рейтинг Новаку Джоковичу, который для этого должен выиграть титул и сегодня в первом полуфинале встретится с Роджером Федерером. У женщин последняя российская участница Анастасия Павлюченкова, которая вышла в четвертьфинал и повторила свой прошлогодний результат, в двух сетах проиграла экс первой ракетке мира 26-летней Гарбинье Мугурусе.

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Авторитет Рафаэля Надаля в последнее время достиг такой величины, что практически любое его поражение не от Новака Джоковича или Роджера Федерера выглядит большим сюрпризом. Испанец уже давно не только «грунтовый король». Он с успехом набирает рейтинговые очки на всех типах покрытий, а на турнирах Большого шлема кроме своих 12 побед на Roland Garros еще четыре одержал на US Open, две — на Wimbledon и одну — на Australian Open. Правда, тот «бородатый» мельбурнский триумф датируется 2009 годом, а до и после него Надалю в Мельбурне все время что-то мешало. Не менее трех раз его неудачи были связаны с травмами, еще чаще он уступал соперникам, которые на тот момент просто были сильнее.

Есть и одна конкретная причина, по которой испанцу в Австралии не везет. Это покрытие, на котором он не может до конца использовать свои козыри. На сравнительно медленном мельбурнском харде косым выбивающим ударам Надаля не хватает эффективности, а двигается он все-таки лучше всего на грунте. Все эти мелочи и образуют совокупность факторов, позволяющую оппонентам испанца в редких случаях находить свои шансы, хотя теннис Надаля базируется на такой потрясающей энергетике, что практически любую победу над ним приходится вымучивать.

Единственным соперником испанца, способным остановить его на пути в четвертьфинал нынешнего Australian Open, выглядел Ник Кириос, который, однако, был измочален пятисетовой битвой с Кареном Хачановым в третьем круге. А дальше Надаля ждал Доминик Тим, обыгрывавший его четыре раза в 13 предыдущих матчах.

С такой статистикой выходить против испанца было нестрашно, к тому же в последнее время австриец здорово прибавил, пробившись в финал недавнего итогового турнира в Лондоне, где прежде выступал неудачно.

На прошлой неделе пятый номер мирового рейтинга неожиданно объявил о расставании со своим соотечественником, экс первой ракеткой мира Томасом Мустером, которого недавно нанял в качестве тренера на подмогу чилийцу Николасу Массу. Но данное обстоятельство никак не отразилось на качестве игры Тима. Выгрызая у Надаля важные очки, он умудрялся скользить по харду, как по земле, оставляя на голубом покрытии длинные белые следы от кроссовок, и не ломался, когда упускал свое преимущество или был вынужден догонять.

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Это было противостояние двух равных по силам теннисных бультерьеров. Возьми испанец четвертый сет, и матч, в котором один красивый упорный розыгрыш на задней линии сменялся другим, наверняка оказался был самым продолжительным на турнире. Но до этого дело не дошло. Тим победил за 4 часа 10 минут — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) — и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым, который также в четырех партиях, только более скоротечных, разобрался со швейцарским ветераном Станисласом Вавринкой. Ну, а Рафаэль Надаль теперь рискует потерять первое место в рейтинге. Это произойдет в том случае, если Новак Джокович, который сегодня в первом полуфинале сыграет с Роджером Федерером, возьмет в Мельбурне свой восьмой титул.

У женщин тоже определились все участницы полуфиналов, и среди них не оказалось россиянки Анастасии Павлюченковой, уступившей Гарбинье Мугурусе. Для двукратной победительницы чемпионатов Большого шлема эта испанка, конечно, сейчас стоит в мировом рейтинге очень низко. 32-я позиция даже близко не соответствует потенциалу теннисистки, которая имеет превосходные физические данные, но не всегда стабильна.

В первой партии Анастасии Павлюченковой до поры до времени удавалось держать удар. Более того, она дважды брала чужую подачу, но затем отдавала свою, и уж совсем плохо провела заключительный, 12-й гейм, в котором допустила три двойные ошибки. Это фиаско, впрочем, не деморализовало россиянку, которая на старте второго сета вышла вперед. Однако неудачная игра на своей второй подаче (лишь 3 выигранных очка из 21 за весь матч) в сочетании с уверенным приемом испанки сделали свое дело.

Начиная со счета 2:2, Мугуруса взяла три гейма подряд и уже не отдала победу — 7:5, 6:3 за 1 час 33 минуты.

Проигравшей не помогли ни чуть более высокий процент первой подачи, ни 13 выходов к сетке, из которых 10 она завершила удачно.

Таким образом, Анастасия Павлюченкова уже в шестой раз за карьеру остановилась на турнирах Большого шлема в четвертьфинале. Теперь у нее на очереди выступление за сборную России в матче Кубка федерации против команды Румынии, который пройдет 7—8 февраля в городе Клуж-Напоке. Мугурусе, кстати, тоже предстоит румынское испытание. В полуфинале Australian Open она встретится с экс первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая находится в отличной форме и за 53 минуты разгромила эстонку Аннет Контавейт.