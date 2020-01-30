Казахстанские теннисисты остановились в шаге от выхода в первый финал в истории Australian Open

Источник: РИА "Новости"

В своем первом полуфинале «Большого шлема» в истории казахстанцы встречались с Радживом Рамом из США и Джо Солсбери из Великобритании, которые являются 11-ми сеяными на турнире.

Первый сет за 39 минут со счетом 6:4 выиграли Кукушкин и Бублик. А во втором они уступили: отдав свою подачу в самом начале партии, так и не смогли сделать обратный брейк — 3:6.

В третьем, решающем, сете казахстанцы при счете 2:1 сделали брейк, но, совершив три двойные ошибки на подаче Бублика, позволили соперникам сделать обратный брейк, а затем и сравнять счет. На следующей своей подаче Бублик допустил пять двойных и позволил Раму и Солсбери впервые в сете выйти вперед, а затем и довести дело до победы — 6:4. Матч продолжался один час и 51 минуту.

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До Australian Open Кукушкин в парном рейтинге занимал 143-е место, а Бублик — 343-е. Перед полуфиналом они имели самый низкий рейтинг среди теннисистов. При этом после обновления рейтинга ATP Кукушкин поднимется минимум на 75 строчек, а Бублик — на 248 позиций. Отметим, что лучшей позицией Кукушкина в парном рейтинге была 114-я строчка (27 февраля 2012 года), а у Бублика — 224-я (29 июля 2019-го).

Напомним, на старте турнира Кукушкин и Бублик встречались с одной из сильнейших пар мира — Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными (в 2019-м немцы выиграли три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос»), и обыграли их со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Затем казахстанцы прошли корейский дуэт Нам Джи Суна и Сона Мин-Кью — 6:7 (3), 6:4, 7:5, а за выход в ¼ финала бились с американцами Сэмом Куэрри и Стивом Джонсоном и взяли верх над ними со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале казахстанский дуэт в матче с австралийцами Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом смог отыграться с 1:5 и выиграть встречу — 7:6 (8:6), 7:5. Таким образом, казахстанские теннисисты впервые в истории вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».

В парном разряде также участвовала казахстанская пара Зарина Дияс — Елена Рыбакина, которая стартовала с победы над Ализе Корне — Фиона Ферро из Франции — 6:4, 6:7 (1:7), 7:6 (10:5), а во втором круге уступила Александре Саснович из Беларуси и Виктории Кужмовой из Словакии со счетом 4:6, 5:7.