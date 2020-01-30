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08:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эшли Барти уступила Софии Кенин в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: AFP 2020

В матче ½ финала Барти уступила американке Софии Кенин (14-й номер посева) — 6:7 (6:8), 5:7. На корте соперницы провели 1 час 45 минут.

Вторая финалистка определится позднее в матче Симона Халеп (Румыния, 4) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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