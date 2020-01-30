Эшли Барти уступила Софии Кенин в полуфинале Australian Open
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В матче ½ финала Барти уступила американке Софии Кенин (14-й номер посева) — 6:7 (6:8), 5:7. На корте соперницы провели 1 час 45 минут.
Вторая финалистка определится позднее в матче Симона Халеп (Румыния, 4) — Гарбинье Мугуруса (Испания).